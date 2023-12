Elezioni comunali a Sarno: il centrosinistra candida a sindaco Francesco Squillante

La coalizione di centrosinistra annuncia la candidatura a sindaco di Sarno di Francesco Squillante, assessore al bilancio, alle attività produttive ed al ciclo integrato dei rifiuti dell'attuale maggioranza cittadina. “La decisione - si legge in una nota - è frutto di una scelta unitaria, condivisa e sostenuta da "Partito Democratico", "Italia Viva", "L'Italia è Popolare", "Campania Libera", "Impegno e Passione" e si basa sullo spirito delle migliori tradizioni democratiche, laiche, socialiste, riformiste, ambientaliste, cristiane, oltre che da un ampio ambito civico e dell’associazionismo”.

“Nel segno della continuità e della coerenza, sosteniamo con forza la candidatura dell'Assessore Squillante alle prossime elezioni amministrative del giugno 2024. Il nostro è un progetto all’interno di una coalizione solida, costruita attraverso un intenso e costruttivo dibattito politico e tavoli tematici che sono serviti ad elaborare un indirizzo unitario e condiviso. Con soddisfazione, infatti, si riconosce merito a tutte le forze politiche che, con grande spirito di responsabilità, hanno scelto di anteporre l'obiettivo comune alle singole opportunità. Hanno saputo fare sintesi, individuando un candidato unitario e consentendo la nascita di un nuovo progetto politico che rappresenti un anello di congiunzione tra passato, presente e futuro. Spirito di sacrificio, abnegazione, amore per il territorio e sguardo verso il futuro sono la base di questa visione unitaria. La coalizione di centrosinistra è aperta a tutti coloro che vogliono contribuire in maniera fattiva al benessere della nostra città, senza pregiudizi. È il momento di costruire le basi del futuro della nostra città. Adesso comincia il lavoro per presentare la coalizione e definire nei dettagli le linee programmatiche”.