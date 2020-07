Cilento, Fortunato a De Luca: "E' venuto a dirci solo balle"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

“Dal Governatore della Campania mi sarei aspettato una visita nel Cilento per potenziare il nostro territorio, un impegno concreto per consolidare i nostri ospedali, depauperati dai tagli sanitari, per l’incremento del personale sanitario, sempre più in sottonumero, non certo che venisse ad inaugurare opere che hanno visto la luce sotto il precedente governo - spiega il Sindaco di Santa Marina Giovanni Fortunato - De Luca dovrebbe essere onesto con i cittadini ed ammettere che alcune opere inaugurate ieri sono state ideate e progettate dalla Provincia, guidata dal Presidente Cirielli e sovvenzionate dalla Regione, amministrata dal Governatore Caldoro, quando io ero consigliere Regionale e Provinciale. Molte di queste opere sono state solo completate sotto l’Amministrazione di De Luca - continua Fortunato- ma la progettazione e il finanziamento si devono al governo precedente. Ai cittadini dico di prestare la massima attenzione e di non cadere in queste macchinazioni politiche, mirate principalmente alla ricerca del voto in vista delle prossime elezioni regionali, in tutti questi anni il Presidente De Luca raramente si è visto nel nostro territorio, raramente si è interessato alle condizioni del nostro amato Cilento”.