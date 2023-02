Congresso di Fratelli d’Italia Baronissi: Siniscalco eletto all’unanimità coordinatore

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Il circolo territoriale Fratelli d’Italia Baronissi in seguito alla conclusione dei tesseramenti e della gremita ed entusiasmante inaugurazione della sede lo scorso 29 gennaio, ha tenuto ieri il congresso cittadino per l’elezione del coordinatore. L’appuntamento con tutti i tesserati di Baronissi si è tenuto nella sede di Via Ferreria 144, allestita per l’occasione con il seggio elettorale. Tony Siniscalco è stato eletto all’unanimità coordinatore cittadino tra gli abbracci e gli applausi di tutti i soci intervenuti ed i vertici del partito presenti.

“Ringrazio tutti i tesserati Fratelli d'Italia Baronissi per avermi eletto all’unanimitá coordinatore cittadino” - queste le prime parole de neo coordinatore. “Questa elezione è il simbolo del lavoro di coesione che è stato posto in essere da tutti noi in questo periodo. Il nostro obiettivo era non solo la crescita del partito sul territorio ma prima di tutto l’unione di tutte le anime, passate e presenti, grazie alle quali siamo riusciti ad ottenere il risultato di oggi. Grazie a tutti coloro che hanno riposto fiducia in me, in particolar modo l’on. Edmondo Cirielli, il sen. Antonio Iannone l’On. Imma Vietri e tutti i partecipanti di oggi.Aggregazione e condivisone: queste le premesse per il nostro prossimo futuro. Un ringraziamento particolare ai coordinatori Alberico Gambino e Giuseppe Fabbricatore, al Prof. Gherardo Marenghi, al Consigliere Provinciale Carmine Amato, Ai Dirigenti Provinciale Italo Giuseppe Cirielli e Antonio Mariconda che hanno presenziato il congresso proclamandomi coordinatore cittadino. Ora, tutti a lavoro per il nostro territorio”