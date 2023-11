Convocato il consiglio comunale a Salerno: i punti all'ordine del giorno

Convocato il Consiglio Comunale, per domani, 30 novembre, alle ore 9.30, presso il Salone dei Marmi del Palazzo di Città. Tra i vari punti all'ordine del giorno, anche la surroga del Consigliere Comunale cessato dalla carica per accettazione della nomina ad Assessore, da parte di Dario Loffredo, e la convalida della subentrante, Sara Petrone.

Di seguito, gli argomenti che saranno trattati:

1. Surroga del Consigliere Comunale cessato dalla carica per accettazione della nomina ad Assessore e convalida subentrante

2. Elezione del Presidente del Consiglio Comunale

3. Approvazione verbale della seduta del 28 settembre 2023

4. Progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di “Recupero e riconversione dell’ex ProfAgri Salerno: realizzazione di nuovi alloggi destinati ad ERP e co-housing” – CUP I57I22000030002 – Variante alla pianificazione urbanistica comunale vigente, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 327/2001

5. Masterplan Litorale Salerno Sud – Presa d’atto delibera approvazione progetto definitivo e approvazione convenzione ex art. 30 D. Lgs. 267/2000

6. Provvedimenti finanziari:

a) Variazione di bilancio di previsione finanziaria DGC n. 352 del 04.10.2023

b) Variazione di bilancio di previsione finanziaria DGC n. 382 del 19.10.2023

c) Variazione di bilancio di previsione finanziaria DGC n. 415 del 20.11.2023

d) Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni del Patrimonio Comunale – Aggiornamento 2024 – 2026. DGC n. 414 del 20.11.2023

e) IMU – Imposta Municipale Propria. Approvazione delle aliquote e detrazioni per l'anno 2024. DGC n. 425 del 22.11.2023

f) Riconoscimento debiti fuori bilancio. DGC n. 426 del 22.11.2023

7. Nomina componenti Commissione Locale per il Paesaggio

8. Modifiche ed integrazioni al “Regolamento per la partecipazione in videoconferenza alle commissioni consiliari permanenti”.