Elezioni provinciali, Corrado Matera: "Soddisfatto per il risultato raggiunto"

“Alla luce dei risultati relativi al rinnovo del Consiglio Provinciale di Salerno, esprimo tutta la mia soddisfazione per l'ottimo risultato conseguito dal mio progetto politico e dalla lista Uniti per la Provincia. È stato un appuntamento importante, difficile ma allo stesso tempo stimolante". È quanto afferma il consigliere regionale Corrado Matera, che aggiunge: "Rinnovo ancora una volta i miei sentimenti di gratitudine a tutti i nostri candidati e a quanti, tra gli Amministratori, hanno sottoscritto e sostenuto la nostra lista. È stata davvero una grande soddisfazione raccogliere ben 125 sottoscrizioni di Amministratori, pur non essendo la nostra lista diretta espressione di un partito nazionale. Un grande in bocca al lupo al rieletto Consigliere Provinciale Gerardo Palladino, all'intero rinnovato Consiglio Provinciale e all'amico Presidente Franco Alfieri”.