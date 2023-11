Dissesto idrogeologico, Imma Vietri (Fdi): "Gravi ritardi della Regione Campania”

''I numerosi danni che il maltempo sta continuando a provocare in provincia di Salerno, in particolare nel territorio dell'Agro Nocerino Sarnese, scaturiscono dalle gravi negligenze e dai ritardi della Regione Campania in merito alla prevenzione del dissesto idrogeologico, nel silenzio assordante del Governatore De Luca''. È quanto afferma in una nota la deputata di Fratelli d'Italia Imma Vietri, che annuncia la presentazione di un'interrogazione parlamentare al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin.

L'interrogazione

''Ciò che si è verificato nelle ultime ore tra i comuni di Angri (dove sono crollati gli argini del fiume Sarno nonostante i lavori nella zona di via Orta Longa) e Scafati (dove, invece, i rifiuti provenienti dalla Cavaiola e dalla Solofrana sono arrivati persino nel centro cittadino) sono la palese dimostrazione della totale incapacità del centrosinistra di investire tempestivamente in interventi di prevenzione e messa in sicurezza". Una situazione che - aggiunge Vietri - sarebbe scaturita dall'abbattimento del Ponte Marconi da parte della società regionale addetta ai lavori e nonostante l'installazione di barriere che avrebbero dovuto impedire proprio ai detriti di arrivare verso la città di Scafati. Questo significa che il sistema realizzato dalla Regione non ha funzionato e qualcuno ora dovrà fornire chiarimenti assumendosi le proprie responsabilità. Esprimo la mia vicinanza alle popolazioni che stanno subendo danni alle proprie case o attività. L'approssimarsi dell'inverno e le sempre più gravi conseguenze legate al cambiamento climatico, impongono una nuova strategia contro il dissesto idrogeologico che porti finalmente al superamento di ritardi e inefficienze'' conclude Vietri.