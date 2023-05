Elezioni comunali, il Movimento Cinque Stelle fa il punto: "A Scafati e Pontecagnano abbiamo fatto

Il Movimento Cinque Stelle fa il punto della situazione dopo le elezioni amministrative tenutesi a Scafati e Pontecagnano Faiano.

Scafati

A Scafati i candidati del Movimento hanno ringraziato pubblicamente la coordinatrice provinciale Virginia Villani ed il deputato Salvatore Micillo "per la loro costante presenza, vicinanza, supporto e sostegno nel periodo pre e post amministrative". "La coordinatrice Villani - si legge nella nota dei pentastellati - ha fatto un lavoro straordinario, nonostante le premesse non semplici: si partiva dal nulla. Ci ha creduto e grazie alla Sua competenza, resilienza, tenacia ed impegno ha fatto sì che il Movimento 5 stelle fosse presente alle amministrative. La ringraziamo per le parole di incoraggiamento, per i gesti di attenzione e di ascolto, per aver condiviso questo percorso insieme a chi per la prima volta si affacciava nel mondo politico. Ha creduto in Noi”. “A differenza della Penelope di Omero - si legge ancora nella nota - ogni giorno ha lavorato per tessere una tela, che invece di disfare, ha cucito pezzo per pezzo, al fine di riallacciare i legami di comunità e riattivare i meccanismi di partecipazione alla vita sociale. Al suo fianco noi continueremo a lavorare. La politica non si fa inseguendo i facili consensi, ma si erige giorno dopo giorno, prestando ascolto alle problematicità e difficoltà dei cittadini, conversando e dialogando continuamente con loro, in modo da creare insieme progetti concreti, che siano davvero utili a migliorare la qualità di vita, di tutti, nessuno escluso. Stiamo lavorando per questo. Continueremo a farlo insieme”.

Pontecagnano Faiano

Ad affrontare il tema Pontecagnano è il candidato sindaco Matteo Zoccoli. “Abbiamo affrontato la campagna elettorale consapevoli delle grandi difficoltà che avremmo incontrato - afferma Zoccoli - ma non per questo ci siamo scoraggiati. Anzi, abbiamo moltiplicato l’impegno grazie alla nostra coordinatrice provinciale del Movimento 5 stelle Virginia Villani che non si è risparmiata sostenendoci e incoraggiando il gruppo.Noi abbiamo scelto di non rinnegare il nostro percorso e i valori che ci hanno guidato in questi anni di impegno politico, senza accettare compromessi a ribasso. Non siamo entrati in Consiglio comunale, ma non siamo affatto pentiti della strada che abbiamo voluto imboccare, né questo risultato ci scoraggia. Abbiamo scelto la strada più difficile. Ciò che volevamo non era solo vincere, ma essere un reale motore di cambiamento per Pontecagnano”. “Questo voto ci fa capire quanto sia importante essere più organizzati e quanto sia impegnativo fare politica sul territorio ma, soprattutto, fa comprendere come per costruire un'alternativa ci voglia ancora tanto tempo. Ringrazio i cittadini che hanno dato fiducia ad una squadra forte, giovane e dinamica, che non scomparirà assolutamente come faranno altri dopo le elezioni. Continueremo a lavorare per il territorio più forti di prima, con tutti i candidati che ci hanno messo la faccia. Saremo sempre differenti da chi concorre solo per ottenere posti o seggi, saremo qui per i prossimi anni, perché credere nel miglioramento della qualità della vita sui nostri territori è ciò che ci spinge a fare politica con tanta passione. Grazie di cuore a tutti i cittadini di Pontecagnano”.