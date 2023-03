Pellezzano, Maurizio Barbarulo di Salerno in Azione con Francesco Morra sindaco

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Nell’ambito del continuo radicamento in provincia di Salerno il direttivo provinciale di Azione, nella persona del segretario Gigi Casciello, annuncia la candidatura del dott. Maurizio Barbarulo, già membro del gruppo Azione Salerno, nella lista civica Impegno Civico, che alle prossime amministrative a Pellezzano sosterrà la candidatura del sindaco Francesco Morra.

“Nei giorni scorsi avevamo già annunciato il sostegno da parte del nostro partito alla candidatura di Francesco Morra, in continuità con il lavoro svolto dalla nostra dirigente nazionale Alessandra Senatore, che durante la consiliatura che si sta concludendo ha guidato il Consiglio Comunale di Pellezzano, dimettendosi solo qualche mese fa per motivi di incompatibilità lavorativa. Con la candidatura di Maurizio Barbarulo, in rappresentanza del nostro partito, siamo certi di poter continuare a partecipare in modo fattivo al buon governo della città, contribuendo a rafforzare la capacità amministrativa già dimostrata dalla maggioranza Morra nel corso di questo primo mandato”. Così Gigi Casciello conferma il sostegno concreto di Azione alla compagine civica di Morra.