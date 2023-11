Elezioni provinciali 2023: ecco i candidati di Azione, Campania Libera e Psi

Salerno in Azione ha presentato questa mattina la lista di Azione per le elezioni provinciali del 20 dicembre. I candidati per Salerno sono: Corrado Naddeo, Daniemma Terrone, Federico De Filippis, Ylenia Di Santi, Rosario Pacifico, Gelsomina Buonocore, Giovani D’Alessandro, Linda Maria Donato. “Essere riusciti a presentare la lista di Azione per le elezioni provinciali - commenta il segretario provinciale Gigi Casciello - dimostra quanto paghi il costante lavoro sul territorio, senza promesse improbabili ma con la chiarezza delle proposte, la serietà e la credibilità delle proposte che tengano a cuore i bisogni reali delle nostre comunità. Non è stato facile raccoglie il sostegno di quasi 120 consiglieri comunali che hanno sottoscritto la nostra lista ma il risultato è stato possibile grazie al generoso sostegno dei nostri candidati e di tutti i dirigenti e i militanti. Andiamo avanti così, convinti che non serva intrupparsi in altre liste nella speranza di conquistare un seggio macostruire un percorso, quindi una casa politica credibile per i riformisti, i liberali e i popolari anche in provincia di Salerno e in Campania. E questa è Azione”.

Il Psi

La lista del Psi è stata depositata dai consiglieri comunali di Salerno Rino Avella, Filomeno Di Popolo e Antonia Willburger. I socialisti in campo sono:

1. SORRENTINO PASQUALE, consigliere Provinciale uscente e Consigliere comunale di San Giovanni a Piro;

2. ALFANO ANTONIO, consigliere provinciale uscente e consigliere comunale di Eboli;

3. CAMPIGLIA ROSA DOMENICA, consigliere comunale di Montesano sulla Marcellana;

4. CIRILLO PASQUALINO, consigliere comunale di Perito;

5. COGLIANESE MACARIO, consigliere comunale di Oliveto Citra;

6. COLUCCI ALESSIO, Consigliere comunale di Felitto;

7. D’ELIA CONANTONIO, consigliere comunale di Teggiano;

8. DE SIMONE MARCO, consigliere comunale di Angri;

9. FASANO FRANCO, consigliere comunale di Ottati;

10. GIGLIELLO GIOVANNA, consigliere comunale di Castelcivita;

11. MARRONE PASQUALE, consigliere comunale di Sessa Cilento;

12. MONTELLA ANGELICA, consigliere comunale di Montecorvino Pugliano;

13. NESE ROSA, consigliere comunale di Torre Orsaia;

14. REGA FRANCESCA, consigliere comunale di Castiglione;

15. RICCIULLI MARIA ANTONIETTA, consigliere comunale di Castelnuovo di Conza;

16. LANDI MANUELA, consigliere comunale di Montecorvino Pugliano

Campania Libera

Con la presenza di alcuni candidati di Italia Viva, anche la civica Campania Libera parteciperà alla prossima competizione elettorale per le Provincia di Salerno, in programma per il 20 dicembre. Ecco i nomi dei candidati: Carmine Cardino, Rosario Danisi, Enzo Giardullo, Antonina Iuculano, Cosimo Napoliello, Filomena Rosamilia, Marilina Ruggiero, Raffaele Scala, Grazia Tierno, Domenico Zottoli.