Consiglio comunale, il ritorno di Eva Avossa: "Concentrerò le mie energie sulle necessità delle famiglie"

"Questo ritorno in giunta è un'opportunità che ho accettato con umiltà e spirito di servizio nei confronti della cosa pubblica, sulla scorta della mia esperienza pregressa come assessore e vicesindaco". Queste le prime parole di Eva Avossa, tornata in giunta, dopo l'esperienza da parlamentare, con la delega al Bilancio. "Voglio ringraziare calorosamente chi mi ha preceduto, la dottoressa Paola Adinolfi, per il suo impegno e la dedizione dimostrati nel corso del suo mandato, e saluto con affetto i miei colleghi assessori, ai quali mi unisce la determinazione e la voglia di impegnarsi per il benessere della comunità. Sarà per me un onore continuare il lavoro messo in campo in questi due anni e contribuire al progresso del nostro Comune, tenendo ben chiara la necessità di garantire la solidità finanziaria dell’ente" ha aggiunto.

Gli obiettivi

Poi, gli obiettivi del mandato: "Concentrerò le mie energie sulle necessità delle famiglie, riconoscendo il ruolo cruciale che esse svolgono nella vita della nostra comunità. Allo stesso tempo mi impegnerò nell’affrontare le questioni che impattano direttamente sulla vita quotidiana dei cittadini, soprattutto sul fronte tributario e su quello dei costi dei servizi essenziali".