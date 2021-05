“Festa della mamma”, Fratelli d'Italia in piazza a Salerno, Cava e Capaccio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Anche la provincia di Salerno aderisce alla manifestazione nazionale “Viva la mamma! Sostenere la maternità per festeggiare davvero”, promossa dal Dipartimento pari opportunità, famiglia e diritti non negoziabili, guidato dall’onorevole Isabella Rauti, in tutta Italia. I militanti di Fdi, i dirigenti e gli amministratori saranno presenti con un gazebo in varie piazze della provincia per illustrare tutte le proposte che Fratelli d’Italia sta avanzando per sostenere le donne che hanno figli, in un momento storico che le penalizza, con il tasso di natalità ai minimi e la

sinistra che è più affezionata alla maternità surrogata che alla famiglia. Nel corso dell’iniziativa sarà presentato materiale informativo su quello che è un vero e proprio decalogo che racchiude progetti di FdI finalizzati a favorire l’occupazione femminile; a sostenere le imprese che assumono donne e offrono forme di lavoro flessibili; a tutelare la maternità per lavoratrici atipiche, autonome e titolari di partite Iva; a moltiplicare il numero degli asili nido sul territorio oltre che ad estenderne l’orario diurno e a prevederne l’apertura estiva.

Queste e tante altre le proposte di Fratelli d’Italia che saranno illustrate nei gazebo allestiti:

- a Salerno domenica 9, dalle ore 17 alle 21, in via Lungomare Trieste, di fronte al palazzo ex Poste centrali;

- a Cava de’ Tirreni domani sabato 8, dalle 17.30 alle 19.30, in corso Umberto n.331;

- a Capaccio Paestum domenica 9, dalle 10 alle 19, in piazza Santini, spazio antistante la Sala Erica.