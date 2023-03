Fico a Salerno: "M5S contro terzo mandato di De Luca. Io candidato? Le elezioni sono lontane"

"Se mai avverrà, in Consiglio regionale, una discussione sul doppio mandato, noi voteremo contro". A dirlo è l'ex presidente della Camera, oggi a capo del comitato di garanzia del Movimento 5Stelle, Roberto Fico, con i cronisti che, a Salerno, gli chiedono di un eventuale terzo mandato del governatore campano Vincenzo De Luca. "Il Movimento 5 Stelle, con i nostri consiglieri regionali, è stato ed è all'opposizione in Regione”.

Il dialogo con il Pd

L'ex presidente della Camera si trova in città per la presentazione del libro di Stefano Fassina. Ma, sollecitato dai giornalisti, si sofferma anche sull'esito delle primarie del Pd: “Faccio i miei migliori auguri a Elly Schlein alla guida del Partito democratico. Sappiamo che alcuni argomenti che il Movimento ha posto, come il salario minimo a norma di legge oppure la riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario, sono temi che la nuova direzione del Pd spero, come sembra, possa sposare”. "Noi abbiamo posto sempre le tematiche che riteniamo importanti ed è su quelle tematiche che poi si vedrà - aggiunge, sempre rispondendo a una domanda su una possibile alleanza M5s-Pd - da quello che anche in alcuni discorsi di Elly Schlein ho ascoltato, vedo che c'e' una sensibilita' su questi temi importanti". Quanto alle regionali del 2025 in Campania, "il Movimento ci lavora, lavora a un programma importante". "Noi - sentiamo grande la responsabilita', anche per il voto che abbiamo avuto alle nazionali in questa regione e nella citta' di Napoli. Ci lavoriamo", si limita a dire l'ex presidente della Camera. Infine, ai cronisti che gli chiedono di una sua possibile candidatura a governatore campano, Fico ribatte: "Sono cosi' lontane queste elezioni”.