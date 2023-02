Coordinamento provinciale Forza Italia Salerno, nominati i nuovi responsabili territoriali

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Continua l'impegno del Coordinamento provinciale di Forza Italia, guidato dai co-coordinatori Lucia Vuolo, Giuseppe Ruberto, Francesco Pastore e Costabile Spinelli che portano avanti l'azione di radicamento del partito su tutto il territorio salernitano con la nomina di nuovi responsabili territoriali.

In particolare, Francesco Marrazzo per l'Area Nord, Egidio Criscuolo per il Cilento, Alessandro Carrazza per il Vallo di Diano.

Intanto, il coordinamento è al lavoro per nuove nomine ed attività che saranno presentate nei prossimi giorni nel corso di una conferenza stampa alla presenza dei parlamentari salernitani e del Commissario regionale on. Fulvio Martusciello.