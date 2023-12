Omicidio della giovane Samira: la nota dei coordinamenti di Forza Italia

Dopo dell'omicidio della giovane Samira, sposa bambina maltrattata, condannata e giustiziata ieri in Iran, i coordinamenti salernitani di Forza Italia e Forza Italia Giovani prendono posizione in una nota congiunta:

"Non più tardi di un mese fa in tutto il mondo riecheggiava il dissenso contro la violenza alle donne, ma in Iran, paese retrivo e oppressivo, la mancanza dei diritti umani ha fatto la diciottesima vittima messa a morte quest’anno, su un totale di 800 impiccagioni.

Samira è stata vittima di anni di apartheid e di genere e condannata alla pena capitale per avere ucciso il marito dopo anni di violenze domestiche. La Sposa bambina ribelle non è stata salvata dalla società civile internazionale e il suo dramma si iscrive ancora una volta sotto un governo corrotto iraniano che ha intensificato le esecuzioni. Registriamo un silenzio assordante da parte di certa sinistra che pur facendo bandiera per i diritti umani rimane sonnambula e assente su episodi come questi che non dobbiamo Mai e poi Mai abbandonare all’oblio e al paganesimo di shopping natalizio. Tutto il coordinamento cittadino femminile di Forza Italia insieme al coordinamento cittadino di Forza Italia Giovani esprime il forte dissenso e la condanna per l’atrocità che colpiscono le Donne come SAMIRA e non ultima anche Vanessa Ballan, vittima di femminicidio nel trevigiano. Arriviamo al Natale sulla scia di queste atrocità sulle Donne, speriamo e diffondiamo i nostri valori cristiani ,affinché’ le tenebre non l’abbiano Mai Vinta!"