Forza Italia Salerno avvia il tesseramento, Costabile: "Giovani in prima linea"

Doppio appuntamento con il tesseramento di Forza Italia, in programma sabato 24 giugno e domenica 25 giugno dalle 10 alle 12 in piazza Caduti di Brescia.

"Giovani in prima linea"

Il gruppo giovani, guidato da Pietro Costabile (coordinatore provinciale) e Antonio Trezza (coordinatore cittadino), si attiveranno per organizzare i gazebo per il tesseramento. "E' un'iniziativa importante - spiega Costabile - all'indomani del grave lutto che ha scosso la nostra comunità politica. Gli eletti e i dirigenti di Forza Italia sono chiamati a raccogliere un'importante eredità politica, fondamentale per gli Italiani e che nel tempo, quando chiamata alla prova, ha permesso a questo paese di prosperare ed evolversi verso un futuro fatto di progresso e benessere. Crediamo nei nostri valori, quelli liberali, moderati, cristiani, europeisti, garantisti ed atlantisti, che ci rendono grande centro della politica italiana, e la nostra attività politica in campo europeo ci ha reso nel tempo il punto di riferimento italiano per il grande Partito Popolare Europeo. Sabato e domenica ci siamo fissati come obiettivo quello di conoscere e farci conoscere ancora meglio, spendendoci tra la gente, con il nostro elettorato, fatto di persone che sono ancora convinte che la libertà sia una parola magica per la vita degli Italiani: certamente è stata da sempre la parola preferita di Silvio Berlusconi".