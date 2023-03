Virginia Villani (M5S): "Boom di iscrizioni ai gruppi territoriali del Movimento"

"Le iscrizioni ai gruppi territoriali del Movimento 5 Stelle in provincia di Salerno stanno registrando grandi numeri": ad affermarlo è la coordinatrice provinciale del movimento Virginia Villani che punta ad un radicamento in tutta la provincia.

Il commento

"Ad ogni incontro è sempre emozionante vedere l’entusiasmo nel volto di tanti nostri attivisti - ha commentato Villani a margine della riunione di ieri con il gruppo territoriale del Movimento 5 stelle di Battipaglia - Siamo arrivati a un punto di svolta decisivo per il nostro Movimento, con l’organizzazione territoriale che prende finalmente forma. I gruppi territoriali avranno potere di iniziativa su argomenti locali ma comunque di interesse nazionale, dietro preciso mandato dei comitati tematici nazionali, potranno anche agire in nome e per conto del M5S. Nessun altro partito può vantare un’organizzazione simile che consente a chiunque di partecipare attivamente alla vita politica del Paese. Dobbiamo darci da fare per essere più presenti e migliorare il modo di comunicare il lavoro fatto, i valori che portiamo avanti e le proposte che abbiamo condiviso per il futuro di questa regione. Oggi la sfida è senza dubbio dare una struttura al Movimento in modo che possa essere, oltre che punto di riferimento per attivisti e simpatizzanti, anche un interlocutore riconoscibile sui territori per tutti i cittadini che vedono nel Movimento 5 Stelle un’alternativa. Dobbiamo puntare proprio su questo: aumentare il coinvolgimento delle persone, ottimizzare lo scambio e le relazioni con i vari livelli istituzionali, i gruppi territoriali riconosciuti e le realtà associative. Ora abbiamo l’opportunità di ripartire, rimboccandoci le maniche e lavorando sul territorio con chi ha scelto di aderire al nostro progetto - ha concluso la coordinatrice salernitana del Movimento 5 Stelle - L’obiettivo è condiviso: puntare ad un radicamento del Movimento in tutta la provincia di Salerno".