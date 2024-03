Iannone contro De Luca: "Fa ridere che dia dell'arrogante, del fascista, del mistificatore e dello stupido agli altri"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

“Il governatore De Luca continua a offendere ma nessuno si impressiona. Fa ridere che dia dell'arrogante, del fascista, del mistificatore e dello stupido agli altri. Viste le sue ultime prestazioni forse si guarda allo specchio e, come scriveva Dante, dal proprio cuor l'altrui misura. Il repertorio di strafalcioni istituzionali è infinito ma resta il dato che invece di governare la Campania pensa a fare lotta politica al Governo Meloni. Ultimi per sanità, per trasporti pubblici, per quantità e qualità della spesa dei fondi, per politiche ambientali e sociali; è un pulpito che non vale alcuna predica”. Lo dichiara il senatore Antonio Iannone, Commissario regionale di Fratelli d'Italia.