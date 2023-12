Lavori alla rete fognaria nella zona industriale di Sarno, la replica di Robustelli alle critiche

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

"Nelle more del completamento dei lavori della rete idrica e fognaria di via Ingegno, a cui seguirà il completo rifacimento del manto stradale, si sta provvedendo a tamponare le inevitabili buche che si aprono dopo ogni pioggia o a seguito del transito dei mezzi pesanti. È una goccia che non toglie sete, via Ingegno è storia a Sarno. Ma abbiamo messo un punto a questa storia e abbiamo dato una svolta. In pochi mesi abbiamo avviato i lavori di sostituzione dell'intera condotta idrica, sostituito circa 1,2 chilometri di condotta in polietilene con una in ghisa e sostituito tutti gli allacci. Sì, proprio tutti gli allacci di via Ingegno. E sono in corso i lavori per la rete fognaria. Questi lavori sono finanziati con i fondi Pnrr e attuati dall'Ente Idrico Campano. I lavori sono in linea con il cronoprogramma del Pnrr, in pochi mesi è stato messo un punto e dato una svolta a problematiche che, ancora oggi, nonostante le evidenze, sono pretestuosamente oggetto di strumentalizzazioni. Consapevoli dei disagi, ulteriori rispetto a quanti già vissuti negli ultimi 20 anni, ma al fianco della nostra comunità, oltre le chiacchiere e le strumentalizzazioni, perché noi il punto l'abbiamo messo. La svolta è già avvenuta. Adesso dobbiamo portare a termine le opere, senza precedenti, per consegnare via Ingegno come degnamente doveva essere e non è mai stata. Esprimiamo, come amministrazione, un sincero ringraziamento al presidente dell'Ente Idrico Campano, il professore Luca Mascolo, e al coordinatore del Distretto Sarnese-Vesuviano, l'ingegnere Raffaele Coppola, e la Gori per aver dato attuazione agli indirizzi programmatici della nostra amministrazione comunale e, al contempo, ci scusiamo per le accuse infondate, rese da certa parte politica, denigratorie dell'operato incontrovertibile dell'Ente idrico Campano. Tali dichiarazioni sono la negazione dei risultati, palesi agli occhi di tutti, offensive nei confronti della nostra comunità che senza questi disagi legati ai lavori, di cui ogni giorno cerchiamo di ridurre al minimo, sarebbe ancora condannata senza punto e senza svolta. Stiamo lavorando per la nostra comunità, ci scusiamo, ancora un volta per i disagi, ci restituiremo via Ingegno come mai avuta".



Così Anna Robustelli, consigliere dell'Ente idrico campano per il Comune di Sarno, commenta i lavori in corso nella zona industriale della città e replica alle critiche sull'operato degli interventi.