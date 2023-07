Il capogruppo di Movimento Libero, Marco Vecchione, scrive al sindaco di Pontecagnano Faiano in merito alla possibile localizzazione sul territorio picentino del nuovo centro sportivo granata. Nella lettera a Lanzara la richiesta di convocare un tavolo per avviare una programmazione finalizzata a rendere l'area interessata fruibile ed attrattiva per i tanti tifosi ed addetti ai lavori.

Questa la lettera di Vecchione:

Egregio signor sindaco

tra le zone ritenute idonee dalla società Unione Sportiva Salernitana 1919 per la localizzazione del nuovo centro sportivo risultano esserci anche aree che insistono nel nostro comune, in particolare sulla litoranea.

Il Presidente Danilo Iervolino, insieme al suo entourage, in questa fase avrebbe avviato una serie di trattative lavorando, principalmente, in due direzioni.

Con la prima si punterebbe ad acquisire la struttura che, a Pontecagnano Faiano, da alcuni anni già ospita gli allenamenti della compagine granata, con l’intenzione, a quanto pare, di effettuare un possibile intervento di ampliamento verso alcuni terreni retrostanti. Tale accordo, al momento, non sembra ancora essersi concretizzato. In tal senso, stando ad una serie di indiscrezioni giornalistiche emerse negli ultimi giorni, avrebbe preso corpo anche una seconda ipotesi che vedrebbe la società sportiva vicina a sancire un accordo per l’acquisto di un importante complesso turistico che opera sul nostro litorale.

In ogni caso, il progetto del nuovo centro sportivo nella nostra Città, se confermato, determinerebbe, molto probabilmente, per il nostro territorio importantiricadute fungendo da polo attrattivo e di aggregazione.

Evidenti sarebbero i vantaggi da un punto di vista sportivo, economico e sociale, considerando che l’U.S. Salernitana 1919, realtà prestigiosa e consolidata nella massima serie anche con la recente svolta societaria, è patrimonio della Città di Salerno e dell’intera Provincia e vanta un

considerevole numero di tifosi.

E notevoli sarebbero i benefici in ambito di riqualificazione di una zona ricadente in una fascia costiera che presenta innumerevoli criticità e che meriterebbe, complessivamente, un’attenzione sicuramente maggiore.

Le chiedo, pertanto, di programmare, a Palazzo di Città, un incontro tra l’Amministrazione Comunale, il Presidente Danilo Iervolino e i rappresentanti della società granata per un confronto su quanto descritto.

Ritengo, infatti, fondamentale comprendere gli obiettivi dell’iniziativa, condividere le finalità di una programmazione di tale rilievo esprimendo, allo stesso tempo, la vicinanza del nostro territorio all’ipotesi progettuale.

L’Amministrazione, in tal senso, potrebbe accompagnare, nelle modalità consentite, la pianificazione di quanto previsto e rappresentare anche l’importanza di destinare alla comunità attività e spazi aperti e fruibili a tutti.

Fiducioso in Suo cortese interessamento, porgo cordiali saluti.