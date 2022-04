Metanizzazione nel Cilento, Casciello (Fi) a Cascone: "Merito del mio emendamento e dei fondi del minstro Carfagna"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

"Sarà finalmente completata la metanizzazione del Cilento (come è noto da giorni così come ampiamente reso noto anche dagli organi di stampa nazionali e locali) grazie ad un mio emendamento approvato alla Camera (al Senato è arrivato il sì definitivo al testo passato a Montecitorio) e i fondi della coesione territoriale la cui disponibilità è stata da tempo dichiarata dal ministro del Sud e della Coesione territoriale, on. Mara Carfagna, ma alla mistificazione non c’è limite e senza vergogna (e pure di motivi ne avrebbe). Il consigliere regionale Luca Cascone attribuisce con una nota e un post sui social i meriti alla Regione. Poco importa: a me interessa aver fatto ancora una volta gli interessi dei cittadini e dei territori, le medagliette “da mercatino cinese” le lascio volentieri ad altri". Lo dichiara il deputato salernitano di Forza Italia Gigi Casciello.