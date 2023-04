Minacce a Dario Vassallo, solidarietà anche da Vuolo e Bicchielli

"Al di là delle bandiere e dei colori di partito, esprimo solidarietà a Dario Vassallo per le ignobili minacce ricevute. Non possiamo girarci dall'altra parte e rimanere zitti di fronte a tali accadimenti. Ancora una volta, una voce fuori dal coro dà fastidio e scatta la violenza verbale nei confronti di chi semplicemente vuole difendere il territorio. A Dario va tutto il nostro sostegno". Lo ha detto l'onorevole Lucia Vuolo, europarlamentare di Forza Italia nonché co-coordinatrice forzista a Salerno. "Quanto accaduto a Camerota e cioè l'utilizzo del tritolo per effettuare degli interventi di messa in sicurezza, deve far riflettere e ancor di più devono far riflettere le parole violente destinate a Dario Vassallo. Il territorio - aggiunge Lucia Vuolo - deve essere tutelato sotto ogni punto di vista e ben venga l'intervento del presidente della fondazione Angelo Vassallo, fratello del compianto sindaco. La difesa dell’ambiente è legittima e condivisibile, ma le minacce, qualunque esse siano, vanno condannate senza indugio".

L'intervento

E Pino Bicchielli, deputato salernitano e vice presidente di Noi Moderati alla Camera incalza: "Si rimane interdetti quando ci si ritrova di fronte ad episodi del genere. Non dovrebbero accadere e di conseguenza non se ne dovrebbe parlare, ma se succede vuol dire che c'è bisogno di una riflessione seria. Innanzitutto, esprimo solidarietà a Dario Vassallo per le ingiuriose e pericolose parole ricevute. A lui va tutta la mia vicinanza. Vassallo, come ogni cittadino, tiene al suo territorio e in quanto attivista legato alle sue origini ha espresso un pensiero. Quando succede ciò, si può o non si può condividere ma non si deve mai attaccare qualcuno solo perché ha detto la sua. La democrazia è anche questo. Sono vicino a Vassallo - aggiunge - e auspico che i colpevoli di tale gesto siano presto consegnati alla giustizia".

L'appello