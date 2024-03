M5S, Villani: “Sosteniamo Montesano sulla Marcellana in corsa per il titolo di Miglior Borgo d'Italia 2024”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

“Montesano sulla Marcellana, incantevole gioiello della provincia di Salerno, si erge fiero come candidato al prestigioso titolo di Miglior Borgo d'Italia 2024. La Coordinatrice del Movimento 5 Stelle in provincia di Salerno, Virginia Villani, esprime il suo sostegno e incoraggiamento per questa importante iniziativa che celebra la bellezza e l'unicità dei borghi italiani. Il Borgo dei Borghi 2024, organizzato dalla rinomata trasmissione culturale Kilimangiaro della RAI, ha visto Montesano sulla Marcellana emergere come rappresentante della Regione Campania. Il suo affascinante centro storico, ricco di storia, cultura e architettura, cattura l'immaginazione di chiunque vi ponga lo sguardo. Con ancora 10 giorni per votare, l'invito è rivolto a tutti coloro che apprezzano la bellezza e il fascino dei borghi italiani a sostenere Montesano sulla Marcellana. Il voto può essere espresso tramite il portale ufficiale della RAI fino al 17 marzo”. A dirlo è la Coordinatrice provinciale del Movimento 5 stelle in provincia di Salerno Virginia Villani.

“Con il suo panorama mozzafiato che domina l'intero Vallo di Diano e il suo ricco contesto naturale, rappresenta un'eccellenza della Campania e dell'intero Paese. Il Borgo dei Borghi è un'opportunità per mettere in risalto non solo la sua bellezza, ma anche la sua storia e la sua identità unica. Voglio sottolineare l'importanza dell'unità e della collaborazione tra i comuni del Vallo di Diano per promuovere e valorizzare le loro bellezze. In questo spirito di condivisione, si invita l'intera comunità a sostenere Montesano sulla Marcellana nel suo percorso verso la vittoria”, conclude Villani.