Tommasetti (Lega): "De Luca presenta ospedali in pompa magna ma tace sugli sprechi"

"Mentre De Luca presenta il nuovo Ruggi, il pensiero va ai milioni buttati al vento per i Covid hospital". Così Aurelio Tommasetti, capolista della Lega alle regionali nella circoscrizione Salerno, sulla presentazione del progetto per il nuovo ospedale di Salerno. "Siamo ormai abituati al modo in cui il governatore strumentalizza la Sanità, ma allo stesso tempo siamo anche preoccupati. Anziché proseguire nella sua campagna di annunci altisonanti, De Luca spieghi la fallimentare gestione dell’emergenza. Ancora oggi leggiamo di posti esauriti al Covid hospital di Scafati, con tutti i soldi spesi per i container del Ruggi. Chiediamo risposte, e invece continuiamo a sentire le solite battute in diretta Facebook. Ma dopo il voto i campani, stufi di questa politica delle illusioni, lo manderanno a casa".