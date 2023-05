Osservatorio sulla sicurezza stradale in Regione Campania: la presentazione a Sapri

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Costituire un Osservatorio sulla sicurezza stradale in Regione Campania come organo di consulenza, supporto tecnico e di coordinamento nella definizione delle politiche regionali in materia di sicurezza, prevenzione ed educazione stradale. È l’obiettivo della proposta di legge a firma del consigliere regionale capogruppo Tommaso Pellegrino, che verrà illustrata a Sapri giovedì 11 maggio alle h.10:30 nell’aula magna dell’istituto di istruzione superiore “Leonardo Da Vinci”.

Interverranno il dirigente scolastico del “Leonardo Da Vinci” Corrado Limongi, il sindaco di Sapri Antonio Gentile, i primi cittadini di alcuni comuni del Cilento e del Vallo di Diano, il consigliere provinciale con delega al Turismo Pasquale Sorrentino, il presidente dell’associazione Dorothy Dream Pietrina Paladino, la giornalista ed autrice del libro “La forza delle vita” nonché presidente dell’associazione di promozione sociale sulla sicurezza stradale “Per le strade della vita” Maria Rosaria Vitiello, a cui si aggiungeranno le testimonianze di alcuni familiari di giovani vittime della strada.

Le conclusioni saranno affidate al sottoscrittore della proposta di legge regionale sulla sicurezza stradale, l’onorevole Tommaso Pellegrino.

Parteciperà una delegazione di studenti del liceo “Carlo Pisacane” di Sapri e una delegazione della scuola media dell’IC “Teodoro Gaza” di San Giovanni a Piro. Entrambe hanno svolto progetti di educazione stradale.