La vicesindaca Memoli attacca Tea Siano: “Da lei parole irrispettose, ingiuriose e menzognere”

Dura replica della vicesindaca Paky Memoli in merito alle parole della consigliera di "Salerno Con Voi" Tea Siano, che nei giorni scorsi ha chiesto di istituire il Comitato Pari Opportunità al Comune ed ha fatto riferimento a "convegni autoreferenziali che lasciano il tempo che trovano". Dichiarazioni che sono sembrate indirizzate proprio a Memoli, che è proprio delegata alle Pari Opportunità.

Le parole di Paky Memoli

"Cara Tea - ha affermato la vicesindaca nel suo intervento - il contenuto del suo comunicato stampa è stato irrispettoso ingiurioso e menzognero nei confronti di uomini e di donne che lavorano con l’assessorato alle pari opportunità. Lei ha oltrepassato ogni limite. Il rispetto è prevenzione alla violenza, lei ha violato il rispetto delle regole della maggioranza, della quale è parte integrante. Ha espresso un pensiero spregevole. Se lei vive in questo palazzo di città possibile non conosca le iniziative concrete messe in campo dall’assessorato alle Pari Opportunità? Per questo le consiglio di leggere 'L’arte di tacere' di Dinouart, in quanto contiene spunti illuminanti per evitare di pubblicare sciocchezze e per collegare il cervello alla bocca".

La replica

Immediata la replica di Tea Siano: "Le parole che ho usato nel comunicato sono parole che non hanno alcun tono offensivo. Sono offensive le parole che mi sono state indirizzate in questa seduta. È chiaro che i miei intenti sono molto più nobili di sterili polemiche. Vorrei ricordare che mentre noi stiamo parlando continuano a consumarsi femminicidi e discriminazioni di vario genere. Quello che si fa è tanto, ma il tanto non è mai abbastanza. Ciò lo sa bene chi viene dal mondo sociale come me. Per questo motivo non posso tacere nel dire che possiamo fare sempre di più. Questo è il nostro dovere morale e per questo oggi porto convintamente all’attenzione del sindaco e del consiglio comunale uno strumento che rafforzi le politiche sociali".