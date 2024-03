Pd, Piero De Luca: "Vogliamo un'UE più forte per difendere le nostre comunità"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

"L'Europa non è un problema è una grande opportunità. Dobbiamo impegnarci nei prossimi mesi per eleggere a Bruxelles rappresentanti che lavorino per rafforzare e non per indebolire la nostra casa comune come vogliono i sovranisti. Questo per salvaguardare e difendere con determinazione nei prossimi anni i diritti fondamentali e i nostri valori di pace, libertà e democrazia, che non sono garantiti per sempre, dentro e fuori dei nostri confini". Lo ha dichiarato l'on. Piero De Luca, coordinatore nazionale di Energia Popolare, a Milano a margine dell'iniziativa "L'Europa che vogliamo". "Dobbiamo parlare di questo, di un'Europa più forte nei settori economici, della crescita sostenibile, della transizione ambientale e digitale, del lavoro, delle politiche sociali e migratorie, della politica estera e di difesa comune. Tanto è stato fatto finora grazie anche al contributo di Paolo Gentiloni e di Nicolas Schmit, che hanno lavorato con competenza e dedizione ottenendo risultati straordinari anche per il nostro Paese come il programma Sure ed il Next Generation Eu. La storia degli ultimi tempi, con il Covid e la guerra in Ucraina, ha evidenziato che l'unica risposta possibile alle difficoltà del nostro tempo è mettere insieme gli sforzi e gli impegni, l'unica opzione possibile per difendere al meglio le nostre comunità è quella dell'Europa unita, solidale, forte e coesa".