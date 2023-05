Comune Pellezzano, il sindaco annuncia la Giunta: i nomi

Presenta in tempi record la sua nuova Giunta, il Comune di Pellezzano: il sindaco Francesco Morra, infatti, ad appena quattro giorni dalla conclusione della tornata elettorale del 14 e 15 Maggio, ha provveduto a redigere i decreti di nomina per gli assessori comunali che, in maniera ufficiale, verranno presentati alla cittadinanza in occasione della prima seduta del Consiglio Comunale. Si tratta di Michele Murino, vice sindaco e assessore all'ambiente, alla gestione del patrimonio comunale e allo sport, di Lella Landi, assessore alla Pubblica Istruzione, Formazione e Politiche del Lavoro, nonchè Edilizia Scolastica e Personale, Annalaura Villari assessore alle Politiche Sociali, Politiche del Terzo Settore e Cittadinanza Attiva, di Vito Mona, assessore ai Lavori Pubblici e Programmazione ed attuazione delle misure del Piano Nazionale di ripresa e resilienza. Infine, Chiara Raimo alle Politiche Giovanili e Sicurezza Urbana. Il primo cittadino ha mantenuto, nella propria competenza, le deleghe all’Urbanistica ed al Bilancio.

Parla il sindaco

“In tempi rapidi, come è stata sempre nostra abitudine- ha detto Morra- abbiamo provveduto alla composizione della nuova Giunta Comunale per proseguire il lavoro svolto negli ultimi 5 anni. Il dato elettorale e le competenze specifiche di ciascuno degli assessori ci ha consentito di mettere in campo una squadra non solo altamente qualificata ma che, in maniera adeguata, rappresenta l’intero territorio del Comune di Pellezzano. Da oggi siamo già al lavoro per dare attuazione al Programma Elettorale che ha convinto la stragrande maggioranza dei cittadini della nostra comunità. A ciascuno degli assessori nominati ho chiesto il massimo impegno e la massima disponibilità per essere sempre al servizio di tutta Pellezzano. A loro rivolgo un sentito augurio di buon lavoro. Per i prossimi anni siamo attesi da sfide importanti per consentire ad ogni cittadino di Pellezzano di sentirsi sempre piu’ orgoglioso di appartenere alla nostra comunità", ha concluso il sindaco.