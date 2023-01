Pontecagnano, presentato il movimento civico "Ora, noi"

"Non siamo rottamatori, ma riteniamo necesario un rinnovamento". Parte da qui il percorso del movimento civico "Ora, noi", presentato questa mattina presso il "D'Ascoli cafè" di Pontecagnano Faiano. Nel mirino le elezioni amministrative 2023, da affrontare "esprimendo il nostro pensiero senza delegittimare il pensiero altrui". Tre le parole chiave di una forza che si dichiara "pronta a dialogare con tutti": "Progressista, femminista e riformista".

La presentazione

"Per anni - spiega la coordinatrice Elena Mari - abbiamo assistito ad una dialettica che ha allontanato la gente dalla politica. Non siamo rottamatori ma riteniamo necessario un rinnovamento che parta dal ritornare nei luoghi dimenticati del territorio. Noi non abbiamo dei grandi finanziatori alle spalle, sia chiaro, ma abbiamo dalla nostra idee, coraggio e passione. Per questo abbiamo deciso di auto sostenerci con una campagna di crowdfunding in totale trasparenza alla quale tutti potranno contribuire. C'è bisogno di costruire una casa dove chi vuole dare il proprio contributo per il territorio possa sentirsi in condizione di farlo. Pontecagnano Faiano non è solo interessi ed è una città che non va sfruttata. Non bisogna avere paura del confronto sul futuro della nostra città. Per tale motivo credo che sia nostro dovere, quindi, unire le voci". "La fase che stiamo attraversando - ha aggiunto Vittorio Marino - non è semplice. Siamo in un momento in cui la rassegnazione ha preso il sopravvento sull'entusiasmo di una competizione elettorale, che deve mettere al centro del ragionamento una visione di città. Vogliamo trasformare questa rassegnazione e distanza in entusiasmo e partecipazione. Oggi partecipare non è semplice. Per troppo tempo ci hanno insegnato che è più facile stare fuori dai processi politici e che è impossibile cambiare le cose partendo dal basso. La sfida nostra, invece, è ambiziosa e necessaria. Dobbiamo ricostruire il significato di fratellanza ed il senso di comunità che metta al centro i bisogni di tutti, senza lasciare nessuno indietro".

Il sindaco

Presente all'incontro anche il sindaco di Pontecagnano Faiano, Giuseppe Lanzara, già in campo per la riconferma. "La partecipazione così forte dimostra quanto sia necessario fare politica in questa città" ha affermato. "Non abbiamo più tempo da perdere perché i cittadini vogliono risposte e soluzioni. Ora è il momento di agire per una prospettiva politica di ampio respiro che possa mettere al centro la vivibilità e le prospettive occupazionali dei nostri figli. Le sfide che abbiamo davanti dobbiamo affrontarle con movimenti plurali che mettano al centro le esigenze di questa città e che parta dal basso attraverso una discussione che può solo arricchire. Le regole d'ingaggio devono essere chiare: non far prevalere gli interessi dei singoli, ma la voglia di dare un contributo". In conclusione uno sguardo alle elezioni: "Il campo politico del centrosinistra deve allargarsi ancora di più ma non cavalli di troia oppure operazioni che prima sono di destra e poi abbracciano il civismo. Il progetto deve essere chiaro, forte e determinato. Questo è quello che mi entusiasma dei ragazzi di 'Ora, noi': il coraggio di decidere da che parte stare. Il contrario - spiega il primo cittadino - di quel che accade nella parte a noi avversa, dove si disquisisce di continuo e dove si lavora solo per indebolire il proprio compagno di partito".