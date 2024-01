Pontecagnano, soppressione Istituto Fonseca: l'opposizione chiede un consiglio comunale monotematico

L'opposizione chiede un consiglio comunale monotematico per discutere della soppressione dell'Istituto Comprensivo Eleonora Pimentel Fonseca di Pontecagnano Faiano, prevista dal piano di dimensionamento scolastico approvato dalla Regione Campania.

La richiesta

"I sottoscritti consiglieri comunali Giuseppe Bisogno, Maria Dell’Angelo, Giovanni Francesco Ferro, Donato Pierro, Raffaele Silvestri e Marco Vecchione, ai sensi dello Statuto Comunale e del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, chiedono la convocazione di una seduta monotematica per discutere, quale argomento all’ordine del giorno, la nuova organizzazione scolastica sul nostro territorio. In particolare, riteniamo di fondamentale importanza approfondire con urgenza le tematiche inerenti al piano di dimensionamento regionale, che prevede la soppressione dell’Istituto Comprensivo “Eleonora Pimentel Fonseca”, e tutto ciò che concerne la pianificazione scolastica in Città. Tale richiesta nasce dall’esigenza di dover garantire, a nostro avviso, un momento di confronto istituzionale della massima Assise Cittadina per fare chiarezza su questioni che stanno generando importanti preoccupazioni da parte delle famiglie".

La protesta continua

Oggi terza giornata di mobilitazione davanti al plesso "Daniele Zoccola". "L'istituto Fonseca non si tocca" ha esclamato la vicepreside Lina Petolicchio, che in giornata ha inviato una lettera all'assessore regionale Lucia Fortini. Domani mattina manifestazione in piazza Sabbato: "Sarà una lezione pubblica di cittadinanza attiva" spiegano gli organizzatori.