Cetara, Tommasetti (Lega): “No a un villaggio Crescent in Costiera”

“Ci opponiamo a un villaggio Crescent in Costiera e non vogliamo altre Ischia”: lo ha detto il consigliere regionale della Campania della Lega, Aurelio Tommasetti, all’indomani del voto in consiglio regionale sul complesso edilizio in previsione nel comune di Cetara. “Esistono dubbi di legittimità sia dal punto di vista giuridico che paesaggistico. Un percorso che ha visto una serie di forzature visto che si vogliono realizzare 30 appartamenti e altrettanti posti auto in assenza di un Piano paesaggistico regionale (di cui siamo in attesa ormai da 7 anni) e di pareri fondamentali come quello del ministero della Cultura. Pensare di fare una cosa del genere a Cetara è pura follia, uno scempio e un disastro annunciato”.

I motivi

“L’ho detto in Consiglio e lo ribadisco: fermiamoci finché siamo in tempo. Non può finire come a Salerno, dove da vent’anni, più che delle carenze infrastrutturali, si continua a discutere di un condominio privato”, sottolinea. Sul piano ambientale, il consigliere precisa il suo pensiero: “Non ci si può dare dei talebani ecologici, anche se in questo caso sposiamo la linea delle associazioni che hanno fatto ricorso come “Italia Nostra”. Disastri come quello di Ischia sono sotto gli occhi di tutti, non possiamo aver già dimenticato. In Consiglio l’approvazione della delibera di Giunta regionale non ha avuto la maggioranza: solo 22 i favorevoli su 50 componenti. Pertanto, se i 5 stelle non avessero partecipato al voto, come ha fatto il centrodestra pur presente in aula, i 5 voti contrari non avrebbero fatto scattare il quorum per l’approvazione”, ha concluso.