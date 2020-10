Proteste contro il lockdown: Mazzeo contro Santoro, a Cava Cirielli al fianco dei commercianti

“Da alcune immagini notturne emerge che Dante Santoro, nonostante la sua giovane età, inizia a soffrire di gravi problemi di amnesia e coerenza. Ormai l’ex deluchiano, grillino, dema, ora leghista, politicamente inutile e inesistente, è in grado solo di operare azioni di vero e proprio squallido sciacallaggio".

A dirlo è d Marco Mazzeo, segretario dei Giovani Democratici di Salerno: "Era contrario al COVID center di Salerno. Ricordiamo la sua passerella con il suo padrone milanese. Adesso ha cambiato idea con i suoi amici. Ora alimenta assembramenti illegali, con la scusa del coprifuoco, ma dimentica che anche i Governatori di Regione della Lega, dove ricordiamo militerebbe Dante Santoro, perché sappiamo che cambia casacca alla velocità del vento, hanno già adottato il coprifuoco per difendere la salute dei cittadini. Evidentemente non è capace di mantenere una coerenza di pensiero. È bravissimo, invece, a fare lo sciacallo. - aggiunge Mazzeo - Coerenza zero. Confuso personalmente. Inutile politicamente. In crisi d’identità e alla ricerca disperata di visibilità. Massima vicinanza umana e politica alle famiglie e alle categorie in difficoltà economica. Ma a lui e a chi come lui specula sulla vita e sulla salute delle persone, diciamo una sola cosa: vergognatevi”.

La posizione del consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Italo Cirielli