Provincia di Salerno, Alfieri rassicura i consiglieri: "Si resta in carica fino al 2026"

Il presidente della Provincia di Salerno Franco Alfieri rassicura i suoi fedelissimi in merito alla riforma che porterà nuovamente i cittadini ad eleggere il presidente della Provincia e i componenti del Consiglio Provinciale.

Il messaggio

In un messaggio di fiducia ai suoi consiglieri di maggioranza, in vista del prossimo consiglio del 21 Luglio, Alfieri li rassicura sul fatto che la nuova legge sulle Provinciali non riguarderà la Provincia di Salerno e neppure i suoi consiglieri. “Una fonte Upi - recita il messaggio inviato proprio in queste ore ai consiglieri - ci ha confermato che il Presidente ed il Consiglio Provinciale andranno in proroga (e dunque senza sottoporsi al giudizio degli elettori) fino al 2026. Speriamo bene!”.