Provinciali, di nuovo in campo Centro per la Libertà

CENTRO per la Libertà, Partito civico della Provincia di Salerno, di nuovo in campo in proiezione di prossime competizioni elettorali, a partire dalle Provinciali. Aperto a tutti quei concittadini che delusi dai soliti partiti di apparato e civici, hanno per anni e anni disertato le urne elettorali, diventando complici di quanti hanno distrutto il tessuto politico, sociale ed amministrativo dei territori.

Volutamente senza un leader, perché è una realtà nata dalla volontà della gente e vive con essa, il Partito sarà la casa di tutti coloro che credono nelle vere politiche sociali, nella giustizia, nel merito, nella salvaguardia dell’ambiente, nella crescita delle imprese, mirando ad invertire la tendenza di degrado in cui versano i territori. Pertanto il “Centro per la Libertà” chiama a raccolta tutti quei cittadini che credono che ancora vi sia la possibilità di invertire la tendenza della politica, da scrivere con la P, volendo creare le premesse per una democrazia liberale. Diversi gli obiettivi da raggiungere, ai quali il coordinatore, Ortensio De Feo, guarda con una già nutrita adesione d’amici e simpatizzanti, dichiarando:

“È necessario che oggi, iniziamo a guardare più in là del quotidiano, perché il nostro progetto politico s’incarna nella quotidianità, con un costante sguardo ai bisogni del territorio ed alle istanze civiche che provengono dall’intera Provincia per diverse esigenze, a partire dalla Sanità in ginocchio. Pertanto il nostro organigramma punterà alla rappresentatività di almeno un nostro referente in ogni vecchio collegio provinciale di Salerno.

Questa azione determinerà quella che chiameremo Massa critica, necessaria a coprire il territorio ovunque e quindi dare credibilità alla politica. Il nostro impegno mirerà all’affermazione

del nostro progetto culturale e politico, che a breve presenteremo ufficialmente, sì da poter offrire il nostro contributo alle prossime consultazioni amministrative.

Convinti che solo con una buona politica tutti potranno veder riconosciuto quel diritto di dignità a cui auspichiamo, punteremo alla formazione di referenti politici, cercando d’ entrare nelle case della politica “amministrativa e di governo” , sì da apportare il nostro contributo d’idee, incidente sulla modifica del sistema. Senza bandiere o steccati, aperti ad ogni espressione politica militante costruiremo il nostro iter gettando le premesse per l’agognata democrazia liberale.

In tale ottica il “Centro per la Libertà ” mirerà all’organizzazione di una rete sociale, culturale e politica, attraverso l’applicazione di un modello che riorganizzi internamente tutti gli ambiti della vita sociale, politica, economica e culturale della Provincia. Volendo essere il partito che vive, si misura e cresce tra la gente, il “Centro per la Libertà” fa proprie le parole di Margaret Mead: “Non dubitare mai che un piccolo gruppo di cittadini, coscienziosi ed impegnati, possa cambiare il mondo. In verità è l’unica cosa che è sempre accaduta”.