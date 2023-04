San Mango Piemonte, Francesco Gerbasio in campo con Ugo Ronga

Francesco Gerbasio lancia la sua candidatura nella lista "Adesso San Mango" del candidato sindaco di San Mango Piemonte Ugo Ronga. 41 anni, laureato in lettere e iscritto al Rui nella sezione degli intermediari assicurativi, Gerbasio, titolare della G2 Assigroup, si occupa di consulenza assicurativa e assistenza patronale.

L'appoggio di Nardella

“Sono in campo, con Ugo Ronga, per migliorare il nostro paese, all’insegna della competenza, dell’impegno e dell’onestà. Il passato è ben conosciuto. Negli ultimi anni la politica a San Mango ha fallito: basti vedere la viabilità, l’assenza di progetti post scolastici per bambini e culturali per gli adulti, lo stato di abbandono del cimitero. 'Adesso' è il momento di aprire le porte al futuro. La nostra squadra è pronta. È ora di cambiare e rendere San Mango ‘davvero’ di tutti" afferma Gerbasio, che ha ricevuto anche l'appoggio del sindaco di Firenze, Dario Nardella.