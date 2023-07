Azione, Democrazia Cristiana ed Europa Nazione: "Insieme per la rinascita di Sarno"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Si è concluso nella serata di venerdì 14 luglio il primo incontro cui hanno preso parte Vincenzo Sirica, segretario cittadino di Sarno in Azione, Enrico Squillante, rappresentante di Europa Nazione ed Alfredo De Filippo, esponente di Democrazia Cristiana di Sarno, durante il quale si sono esposti i diversi progetti e le molteplici proposte per una Sarno migliore, che può rinascere.

È stato dunque questo il senso di quest’appuntamento, "Durante quest’incontro abbiamo parlato di idee, che certo, provengono da più forze politiche, ma offrono la possibilità di trovare una strada comune da percorrere – ha spiegato il segretario cittadino di Azione, Vincenzo Sirica. Purtroppo la politica, negli ultimi decenni, è stata impegnata più su ciò che concerne il lato amministrativo e politico fine a sé stesso, che sulla discussione di un’idea comune di città, la quale dev’essere rivolta certamente verso nuove proposte e progettualità innovative. Ci siamo dunque fatti promotori di una inversione in tale senso – ha continuato Sirica – ci siamo confrontati con alcune forze politiche che la pensano come noi, ed abbiamo convenuto che bisogna partire da una condivisione di ideali, e di progetti per quella che è la Sarno del futuro, la quale sarà sicuramente più verde, più ambientalista, una Sarno dove la natura può dare vita persino a vantaggi economici. Ecco, in questo caso, tutti pensiamo ad ampie aree pedonali, nelle quali i cittadini potranno ritrovarsi e respirare un’aria decisamente più pulita, dove anche i bambini possono giocare in tranquillità".

In questa nuova visione, quindi, non manca anche l’inclusione dei giovani.

"I giovani hanno necessità di avere degli esempi positivi che provengono dagli adulti – ha continuato il segretario di Azione - e se noi per primi sbagliamo, anche i più piccoli si abitueranno all’errore. Crediamo dunque in una città dove sia possibile passeggiare, e dove sia data ai giovani la possibilità di incontrarsi, ma soprattutto di riappropriarsi di quelli che sono gli spazi all’interno del nostro centro. È questa parte della nostra idea di rinascita effettiva della nostra città, con la visione che possa essere attrattiva anche per tutti gli altri centri vicini, come avveniva ormai molti anni fa".