Elezioni comunali 2024: Azione, Europa Nazione e Democrazia Cristiana presentano il programma

Sarno in Azione, Europa Nazione e Democrazia Cristiana presenteranno il loro programma elettorale “Una rinascita per la città” in vista delle Comunali 2024. L’appuntamento è previsto per domani, venerdì 14 luglio, presso il “Mama’ Food&Drink” di Sarno.

I temi

Saranno diversi i punti all’ordine del giorno, tra i quali: la valorizzazione agricola del territorio con conseguente rilancio economico, la valorizzazione ambientale con l’intento di rendere balneabili le sorgenti di Foce, o ancora la tutela di cani e gatti e la conseguente sensibilizzazione contro il randagismo, mediante varie ed interessanti proposte. “Tuttavia, le nuove idee di azione non lasciano indietro le attività amministrative, culturali, o ancora quelle industriali, ed inoltre, tra le proposte facilmente attuabili vi sono anche quelle che riguardano la viabilità, con il progetto di un’ampia area pedonale, ma non solo.Questo e molto altro ancora, dunque, in un incontro aperto a tutti, per il bene della città” fanno sapere le tre forze politiche.