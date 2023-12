Elezioni comunali 2024: "Sarno Popolare" si schiera al fianco di Domenico Crescenzo

“Sarno Popolare” si schiera al fianco dell’avvocato Domenico Crescenzo, consigliere comunale uscente e indicato da Forza Italia, Lega e Noi Moderati quale candidato a sindaco del centrodestra.

L'annuncio

Il movimento civico – si legge in una nota – “intende responsabilmente promuovere una doverosa iniziativa politica diretta ad accelerare i processi di selezione e designazione della futura classe dirigente cittadina, in tal modo scongiurando “l’impasse” che, nell’ultimo periodo, sembra caratterizzare il lavoro delle forze politiche “non contigue” alla maggioranza uscente”. “È nostro convincimento – spiegano gli aderenti - che la selezione della futura classe dirigente ed, in particolare, la individuazione del candidato alla carica di primo cittadino, non possa prescindere dal possesso e riconoscimento di inequivoche caratteristiche individuali: Innanzitutto una consolidata esperienza politica ed amministrativa nello svolgimento di ruoli e funzioni che comportano la direzione e gestione degli interessi collettivi. La dimostrata capacità di ricercare rimedi e soluzioni ai bisogni della comunità nel massimo rispetto dei principi di legalità, uguaglianza ed imparzialità. Elevato grado di professionalità nelle politiche di sviluppo e nei processi di realizzazione degli obiettivi perseguibili. Disponibilità all’ ascolto delle categorie e sensibilità verso la tutela degli interessi deboli. Capacità di autodeterminazione”. Di qui l’annuncio: “Il movimento Sarno Popolare, nel responsabile sforzo di contribuire ad assicurare al nostro paese la più ampia garanzia di una guida adeguata e coerente ai criteri sopra enunciati, aderisce alla proposta formulata dai partiti di centro destra (Forza Italia, Lega e Noi Moderati) alla candidatura a sindaco dell’avv. Domenico Crescenzo”.