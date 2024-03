Elezioni comunali, Sirica continua il tour: arriva il supporto di "Sarno Giovane e Attiva"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Continuano gli incontri sul territorio da parte di Vincenzo Sirica, candidato ssaindaco della civica Con Noi ed ora anche di Sarno Giovane e Attiva. Vincenzo Sirica ha discusso con la cittadinanza, tra questi molti giovani, su una nuova idea di Sarno. Al centro dell’attenzione dell’appuntamento presso lo storico bar Mamino, ci sono stati proprio i giovani, in quanto è stata presentata una lista che vuole favorire un loro coinvolgimento accogliendo “Tutti coloro che hanno voglia di fare, per aiutarci in questo rilancio della nostra città – ha detto Sirica – e soprattutto che abbiano nuove idee, che combattano insieme a noi per offrire ai nostri figli un motivo per restare”.

Riferimento della lista civica “Sarno giovane e attiva”, è la 25enne Lucia Rapuano, la quale ha affermato di essersi impegnata in questo progetto politico “Perché prima credevo di dover andare via per trovare la mia strada, perché Sarno purtroppo, in questo momento preciso, non è un paese per giovani e soprattutto dove poter essere una donna libera, che può “concedersi” di tornare a casa senza alcun timore, ed è per questo che voglio ringraziare pubblicamente tutti i ragazzi che l’otto marzo hanno avuto il coraggio di manifestare a favore della tutela di genere. In quanto giovani, dunque, abbiamo deciso di creare una nuova lista civica, ed i nostri messaggi viaggeranno principalmente sui social, per far sì che anche altri giovani come noi, che purtroppo si disinteressano di politica, possano comunque darci ascolto e magari condividere le nostre idee. Solo così possiamo finalmente cambiare le cose”.