Scafati, Fiorina Longobardi eletta presidente del consiglio comunale

Il nuovo presidente del consiglio comunale di Scafati è Fiorina Longobardi (Forza Italia). Si tratta della prima donna al vertice dell’assise municipale scafatese, la quale è stata eletta all’unanimità dei presenti, al termine di un lungo confronto tra la maggioranza e le forze di opposizione (erano assenti solo i consiglieri Cristoforo Salvati e Raffaele Ciliberto). La nomina è arrivata nella serata di ieri, al termine della terza votazione da parte dei consiglieri comunali. Longobardi è stata la consigliere comunale più votata alle ultime elezioni comunali con 778 preferenze nella lista del partito di Berlusconi e Tajani.

Il commento

Soddisfatto il sindaco Pasquale Aliberti: "Un Presidente non deciso in maniera carbonara ma in pubblico, secondo un principio di merito e non per logiche di spartizioni. Il lavoro svolto in queste settimane da Fiorina Longobardi è sempre andato nella direzione dell'equità così come il ruolo del Presidente del Consiglio richiede".