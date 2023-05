Ballottaggio a Scafati, il padre di Aliberti ricoverato in ospedale. Scarlato abbassa i toni: "Vicini alla famiglia"

Ore di angoscia e preoccupazione a Scafati per le condizioni di salute del papà del candidato sindaco Pasquale Aliberti, Nicola Aliberti, il quale è ricoverato in gravi condizioni di salute all’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore. Tale situazione, inevitabilmente, porterà ad abbassare i toni della campagna elettorale, soprattutto da parte degli avversari dell’esponente di Forza Italia.

L'avversario

Un primo segnale è arrivato già in serata dal suo avversario al ballottaggio Corrado Scarlato che, dopo i toni accesi delle ultime ore, scrive su Facebook: “Ci è giunta erroneamente la notizia della morte del padre del candidato sindaco Pasquale Aliberti, voglio esprimere a lui e alla sua famiglia la nostra vicinanza per le condizioni in cui versa il Professore Nicola, ci auguriamo che possa superare il momento critico e riprendersi”.

La precisazione di Aliberti: