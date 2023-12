Assoluzione Gambino, Vietri (FdI): "Mai avuto dubbi sulla sua onestà"

“Non sorprende l’ennesima assoluzione “perché il fatto non sussiste”, questa volta da parte della Corte d’Appello di Napoli, nei confronti dell’On. Alberico Gambino". Lo dichiara, in una nota, la deputata salernitana di Fratelli d’Italia Imma Vietri alla luce della sentenza emessa ieri. "Questa sentenza - aggiunge la parlamentare - pone una pietra tombale su tutte le accuse sollevate contro di lui e restituisce dignità ad una persona onesta. In questi dodici anni di processi, a cui è stato sottoposto, non abbiamo mai avuto dubbi sulla sua onestà e integrità morale così come non è mai venuta meno la fiducia nei confronti della giustizia” conclude Vietri.

Il processo

Il commissario provinciale di FdI era stato accusato di concussione. Sullo sfondo il processo "Linea d'ombra", dopo l'annullamento in Cassazione che aveva fissato un nuovo giudizio in secondo grado per l'ex sindaco di Pagani, con contestuale annullamento della condanna a 2 anni e 8 mesi. L'unico elemento di prova era una registrazione "manipolata in 11 punti" dall'allora denunciante e titolare del centro commerciale Pegaso