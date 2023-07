Escalation di furti a Pontecagnano, Vecchione scrive al sindaco: "Definire azioni per la sicurezza"

Il capogruppo di Movimento Libero in consiglio comunale, Marco Vecchione, scrive al sindaco in merito all'escalation di furti sul territorio di Pontecagnano Faiano. La richiesta al primo cittadino è di "promuovere una riunione con tutti i rappresentanti delle forze dell'ordine per definire un'azione di prevenzione e contrasto congiunta".

Egregio Signor Sindaco,

la presente per rappresentarLe il clima di profonda preoccupazione a seguito della nuova escalation di furti nelle

abitazioni registrata nelle ultime settimane.

Sono diversi, come ben saprà, gli episodi segnalati al centro così come nelle zone periferiche della nostra

Città. In particolare, bande di ladri sono entrate in azione tra via Budetti, via Venezia, via XVIII giugno, corso

Italia e la fascia costiera riuscendo, in alcuni casi, a penetrare all’interno delle proprietà.

Il fenomeno, di nuovo in forte aumento, sta generando angoscia e timori tra i cittadini, nonostante

l’incessante impegno delle Forze dell’Ordine che operano tra notevoli complessità organizzative anche per gli

organici ridotti.

A tal proposito, è indispensabile attuare tutti gli interventi necessari per porre un freno alle tensioni sociali

e ripristinare condizioni di normalità per le famiglie e per gli operatori delle attività produttive, che, da sempre,

mostrano grande senso di responsabilità, maturità e spirito di collaborazione con le autorità preposte per la

risoluzione delle problematiche evidenziate.

Le chiedo, pertanto, di adottare tutte le misure in materia di sicurezza pubblica di Sua competenza e

promuovere con urgenza la riunione di un tavolo istituzionale con tutti i rappresentanti delle Forze dell’Ordine per

definire un’azione di prevenzione e contrasto congiunta.

Fiducioso di un Suo cortese e celere interessamento, porgo cordiali saluti.