Sinistra Italiana, convocato il congresso provinciale a Salerno

Si terrà domani (domenica 29 ottobre) a partire dalle ore 9, a Salerno, presso il Saint Joseph Resort di via Salvador Allende, il terzo congresso provinciale di Sinistra Italiana. Tutte le federazioni provinciali del partito guidato da Nicola Fratoianni sono impegnate in queste settimane nella prima fase del percorso congressuale, con la votazione dei documenti e la scelta dei delegati al congresso nazionale che si terrà a Perugia nei giorni 24-25-26 novembre. Successivamente ci sarà il secondo step con l’elezione degli organismi dirigenti locali. Per la federazione salernitana si tratta certamente di un momento di verifica del radicamento sul territorio dopo l’elezione alla Camera dei Deputati del segretario Franco Mari, ma soprattutto di analisi della situazione politica nazionale e locale, anche per la definizione delle strategie e delle alleanze politiche in vista dei prossimi appuntamenti elettorali.