Bellizzi, il consigliere Maddalo all'attacco: "Tariffe altissime per la piscina comunale"

Polemica sulle tariffe della piscina comunale di Bellizzi. A lanciarsi all'attacco il consigliere comunale Angelo Maddalo. "Oltre alla mancata programmazione - sottolinea Maddalo - questa amministrazione non ha buon senso continuando ad agire solo in funzione delle prossime elezioni senza guardare al benessere della comunità".

La nota

"L'esempio - continua Maddalo - è rappresentato dalla pseudo riapertura in pompa magna della piscina comunale, che a breve graverà sulle spalle delle famiglie bellizzesi in maniera diretta per chi vorrà usufruire del servizio ed in modo indiretto sulla cittadinanza tutta, attraverso lo spreco di soldi pubblici. Infatti già da tempo scorrono fiumi di soldi comunali pur di puntare i riflettori sul sindaco e la sua maggioranza che si appresta ad una combattuta campagna elettorale. Ci auguriamo che questa giunta vada presto a casa per evitare altri danni a questa città. Le tariffe del centro natatorio sono improponibili, eppure Il primo cittadino ha sempre criticato il sistema di gestione precedente dimenticando però che se oggi Bellizzi ha una struttura bella e funzionale, deve ringraziare proprio noi che quando eravamo maggioranza abbiamo trasformato un "tugurio" in un centro natatorio importante. Chiaramente, finché gestivamo noi la cosa pubblica, continua Maddalo, la piscina era un gingillo e funzionava benissimo con tariffe adeguate e sconti per residenti e fasce deboli. Purtroppo, l'incapacità del "sindaco belligerante" nel gestire i rapporti con il gestore precedente, sfociò in un contenzioso senza fine che ha decretato per anni la chiusura del centro, per poi riaprire solo ora e con tariffe spropositate a pochi mesi dalla scadenza elettorale. Insomma Volpe non si smentisce mai, rimarrà secondo me sempre il solito mitomane".