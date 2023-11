"Uniti per la Provincia", depositata la lista: ecco tutti i nomi

Depositata la lista "Uniti per la Provincia", promossa dal consigliere regionale Corrado Matera e dall’avvocato Michele Toriello. La lista concorrerà alle prossime elezioni provinciali in programma per il 20 dicembre.

La lista

APOLITO ANNA, Consigliere Comunale di Orria;

BURGIO MARIAROSARIA, Consigliere Comunale di Pagani;

CAVALLONE GIANFRANCO, Consigliere Comunale di Sassano;

CLEMENTE VINCENZO, Consigliere Comunale di Batpaglia;

DI STASI GIUSEPPINA, Consigliere Comunale di Felito;

GUIDA ADRIANO MARIA, Consigliere Comunale di Pollica;

MARMO ANNA, Consigliere Comunale di Sapri;

MARTINO NINO, Consigliere Comunale di Aquara;

PALLADINO GERARDO, Consigliere Comunale di Pagani.

MARZIA GIORDANO, Consigliere Comunale di Pellezzano.