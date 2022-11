Accorpamento Utic e Anestesia a Cava: l'ira di Rifondazione Comunista

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Nel nuovo piano aziendale dell’azienda universitaria, struttura di ricerca e didattica, di cui fa parte il nostro Presidio ospedaliero, sembra che si stia portando a termine un nuovo "furto" ai danni della nostra già disastrata sanità.Dopo la perdita dell'ospedale di comunità e del centro operativo territoriale, con gravi ripercussioni sulla tempestività dell'assistenza territoriale e domiciliare (segni già si avvertono), un’altra cervellotica ipotesi si sta mettendo in campo per il Santa Maria dell'Olmo.Voci di popolo parlano di un accorpamento dell’UTIC (cardiologia) con l'anestesia.La motivazione, esilarante: si ipotizza che si otterrebbe un miglior servizio.Cioè, passando da 4 posti utic e 4 di anestesia a 2 utic e 2 anestesia si starebbe meglio!!!!!Bugiardi e falsi!!!!La verità, invece, sarà una minore assistenza e un ulteriore colpo alla sanità cavese!!! Speriamo che trattasi solo di voci, ricordiamo le scemenze degli ordini del giorno unitari e/o le passeggiate napoletane che abbiamo dovuto vedere e ascoltare, manco pinocchio nei confronti del gatto e della volpe è stato così stupido.Temiamo il giorno in cui qualcuno chiederà: "Ma voi dove stavate?”. CITTADINI CAVESI MA VOI DOVE STATE? POSSIBILE CHE DORMIATE IN TAL MODO? A cosa servirà gridare allo scippo, quando tutto si sarà compiuto?

Partito Rifondazione Comunista