Agropoli, il Comune conferisce encomio al luogotenente Aniello Fiorito

La giunta municipale del comune di Agropoli ha provveduto a conferire un encomio formale al luogotenente Aniello Fiorito. Sottufficiale della Guardia Costiera, Fiorito ha prestato diversi anni di servizio presso il Circomare di Agropoli e di recente è intervenuto per lui il pensionamento. L’esecutivo guidato dal sindaco Roberto Mutalipassi, ha voluto esplicitare formalmente la gratitudine e la riconoscenza che l'Amministrazione Comunale prova nei confronti di chi come lui ha contribuito con competenza e cuore a mettere in campo attività e servizi di sostegno alla comunità.

"Abbiamo voluto formalizzare un encomio al luogotenente Aniello Fiorito – afferma il sindaco Roberto Mutalipassi – Esempio di abnegazione e senso del dovere, è stato un segno di riconoscenza per la sua costante disponibilità, il prezioso lavoro svolto e l’importante contributo dato". Gli fa eco l’assessore al Porto, Demanio e Patrimonio Giuseppe Di Filippo: "Durante la sua permanenza in servizio presso la Capitaneria di Porto di Agropoli, Fiorito ha provveduto ad espletare il proprio lavoro con grande spirito di sacrificio e senso del dovere, con efficienza e massima dedizione, dando esempio di professionalità e spiccato senso del dovere. A lui va un

sentito ringraziamento da parte nostra".