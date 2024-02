"AssociazionixIdee”, il 1 marzo la conferenza stampa di presentazione del bando rivolto alle associazioni della provincia di Salerno

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Venerdì 1 marzo, alle ore 10, nella Sala Petrone di Banca Campania Centro, si terrà la conferenza stampa di presentazione di "AssociazionixIdee”, iniziativa rivolta a tutte le associazioni, ODV, APS, enti filantropici ed altri enti del Terzo Settore quali le Fondazioni della provincia di Salerno, promossa dalla Fondazione Cassa Rurale Battipaglia in collaborazione con Banca Campania Centro.

Il progetto nasce da un'intuizione del Presidente della Fondazione Federico Del Grosso e dalla volontà del Presidente di Banca Campania Centro Camillo Catarozzo e del Direttore Generale Fausto Salvati di offrire alle associazioni un’esperienza capace di valorizzare le migliori competenze, esperienze ed idee innovative, con uno spirito di accoglienza e cooperazione.

Questo sarà possibile attraverso il lancio di un "contest delle idee" che prevede, nella prima fase, un percorso di sviluppo competenze sulla progettazione di un’idea di impatto per il territorio e, nella seconda, la valorizzazione delle idee più meritevoli con un riconoscimento di 5mila euro al progetto più interessante. Durante la conferenza stampa, verrà presentato il bando del progetto e saranno fornite tutte le informazioni necessarie per candidarsi. Per motivi organizzativi, occorre confermare la partecipazione all’incontro a questo link: https://bit.ly/AssociazionixIdee



Per maggiori informazioni è possibile inviare una mail a info@fondazionecassaruralebattipaglia.it.

Partner tecnico del progetto la Fondazione Saccone.