Bioplast is Pink: “Donne protagoniste dell’ innovazione in un settore tradizionalmente maschile”.

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Il packaging Bioplast è rosa. L’azienda guidata dalla famiglia Gambardella – attiva dal 1989 nel settore della stampa di imballaggi eco-sostenibili - è stata accreditata e certificata per il rispetto della parità di genere nel contesto lavorativo.

L’attestato certifica la conformità alla norma UNI/PdR 15:2022 che garantisce la parità di genere nel contesto lavorativo nell’ambito del processo di ricerca, produzione e stampa in flessografia e rotocalco del packaging, anche green, per il settore food.

Tale importante certificazione viene conferita soltanto alle imprese virtuose che attuano una policy aziendale orientata alla parità di genere e all’inclusione. In particolare, vengono valutati parametri qualitativi e quantitativi come i processi di selezione e organizzazione del personale, l’equità delle retribuzioni per genere, le opportunità di crescita delle donne in azienda, la tutela della genitorialità e la conciliazione vita-lavoro, gli investimenti per la formazione delle donne, i comportamenti etici ed inclusivi.

In tutti questi ambiti, Bioplast ha ottenuto un punteggio positivo. In particolare, è stato riconosciuto l’impegno dell’azienda per favorire l’occupazione delle donne in una filiera industriale - quella del packaging - che, tradizionalmente, impiega prevalentemente uomini.

Nel caso dell’azienda salernitana guidata dalla famiglia Gambardella le assunzioni e la presenza delle donne sono completamente in equilibrio con particolare riguardo per l’area amministrativa, l’ufficio commerciale ed il laboratorio di Ricerca & Sviluppo. Nel moderno stabilimento dell’area industriale di Fisciano lavorano quotidianamentee giovani ricercatrici, professioniste altamente specializzate in chimica ed in ingegneria che portano avanti la mission dell’azienda: sviluppare packaging belli, efficienti, eco-sostenibili e facili da smaltire e/o riutillizzare dopo l’uso. Bioplast è un'azienda a misura di donna, moderna ed altamente ecologica.

“Fin dalla fondazione, il simbolo della nostra azienda è una cicogna: la parità di genere fa dunque parte del nostro DNA" , commenta Susy Gambardella, responsabile finanziario Bioplast. “Portiamo avanti una politica di assunzioni che privilegia i ragazzi e le ragazze del territorio, con un’attenzione particolare per le giovani mamme. Questa certificazione è un riconoscimento del nostro impegno e ci motiva a continuare su questa strada con investimenti ancora più importanti. La cicogna del nostro simbolo ricorda l'origine della vita e vive soltanto in un ambiente bello, sano ed inclusivo. E' questo il mondo che Bioplast vuole realizzare, con il contributo decisivo delle donne e di tutti i nostri collaboratori”.

Bioplast è un’azienda specializzata nella produzione di packaging eco-sostenibili. Fondata nel 1989, opera prevalentemente nel settore Food (packaging per pasta fresca/secca, caffè, surgelati, prodotti frigo e da forno). L’azienda dispone di un laboratorio interno di ricerca. Negli ultimi mesi, Bioplast sta puntando sullo sviluppo di packaging riciclabili e compostabili a base di materiali cellulosici e carta.