Pizzeria ambulante per i bimbi di Gaza: la creazione di un battipagliese

“Ai bambini servono anche speranze per il futuro, sono disposto a portarla io”: lo ha detto Ubaldo Persichini, 46enne di Battipaglia, ideatore di una bottega mobile montata su un triciclo elettrico. Si tratta di una piccola pizzeria ambulante, alimentata con pannelli fotovoltaici che Ubaldo è disposto in prima persona a condurre ai confini con la striscia di Gaza. Il pizzaiolo del salernitano si è cimentato per regalare una pizza e un sorriso ai bimbi palestinesi: "Spero che sia il primo di tanti da poter regalare a tutti i bambini e ragazzi che si trovano in zone di guerra, costretti a vivere in una situazione che non concede a loro nessuna speranza di riscatto", spiega in un video diventato virale il battipagliese che, a mezzo social, chiede anche suggerimenti sulle modalità da adottare per far recapitare fisicamente il triciclo a Gaza.